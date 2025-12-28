Capodanno | arrivi record a Roma concertone al Circo Massimo
Durante il periodo di Capodanno, Roma si prepara ad accogliere circa un milione di visitatori, raggiungendo numeri storici. L’evento principale sarà il concertone al Circo Massimo, che attirerà numerosi spettatori. Oltre alle presenze programmate, si prevede un incremento di arrivi dell’ultimo minuto, contribuendo a un afflusso significativo nella città. Questa affluenza evidenzia l’importanza di pianificare con attenzione le visite e gli spostamenti in città durante le festività.
AGI - Per i giorni a cavallo di Capodanno a Roma è atteso un milione di visitatori, numeri da record a cui si aggiungeranno gli arrivi 'last minute'. L'evento più atteso è il concertone del Circo Massimo con Alessandra Amoroso, Tananai e il rapper Fabri Fibra, tre artisti che mettono tutti d'accordo dopo le polemiche dell'anno scorso per l'invito e poi l'esclusione di Tony Effe. La serata comincerà a partire dalle ore 21, l'ingresso è gratuito. A ridosso della mezzanotte come da tradizione ad attendere gli spettatori sarà il conto alla rovescia per il nuovo anno. Dopo la notte del 31 dicembre, il primo gennaio Roma accoglierò turisti e residenti con oltre 100 eventi in tutta la città, dal centro alle periferie, con Capodarte. 🔗 Leggi su Agi.it
