Capodanno | arrivi record a Roma concertone al Circo Massimo

AGI - Per i giorni a cavallo di Capodanno a Roma è atteso un milione di visitatori, numeri da record a cui si aggiungeranno gli arrivi 'last minute'. L'evento più atteso è il concertone del Circo Massimo con Alessandra Amoroso, Tananai e il rapper Fabri Fibra, tre artisti che mettono tutti d'accordo dopo le polemiche dell'anno scorso per l'invito e poi l'esclusione di Tony Effe. La serata comincerà a partire dalle ore 21, l'ingresso è gratuito. A ridosso della mezzanotte come da tradizione ad attendere gli spettatori sarà il conto alla rovescia per il nuovo anno. Dopo la notte del 31 dicembre, il primo gennaio Roma accoglierò turisti e residenti con oltre 100 eventi in tutta la città, dal centro alle periferie, con Capodarte. 🔗 Leggi su Agi.it

