Capodanno al ' Tango Lab'
Il 31 dicembre 2025, al Tango Lab, si svolgerà il tradizionale galà di Capo-Tangi, a partire dalle ore 21.00. Un’occasione per salutare l’anno che termina e accogliere quello nuovo in un ambiente raffinato e conviviale. L’evento rappresenta un momento di condivisione e festeggiamenti sobri, pensato per chi desidera trascorrere la serata in modo semplice e piacevole.
Mercoledì 31 dicembre 2025, a patire dalle ore 21.00, appuntamento a Tango Lab con il gran galà di Capo-Tangi. Tango live, buona musica, cena con scacciate siciliane in tanti gusti. Inoltre panettone, prosecco, acqua, vino rosso e vino bianco. Per informazioni e prenotazioni telefonare al numero. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
