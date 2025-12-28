Capodanno al ' Tango Lab'

Il 31 dicembre 2025, al Tango Lab, si svolgerà il tradizionale galà di Capo-Tangi, a partire dalle ore 21.00. Un’occasione per salutare l’anno che termina e accogliere quello nuovo in un ambiente raffinato e conviviale. L’evento rappresenta un momento di condivisione e festeggiamenti sobri, pensato per chi desidera trascorrere la serata in modo semplice e piacevole.

Capodanno, concertone e maratona per festeggiare il 2025 fra musica e balli, da piazza del Popolo al Palasport: ecco tutte le strade chiuse - Il Concertone al Circo Massimo con Boy George, Gabry Ponte e Pfm, e il contro- roma.corriere.it

Dalle terme al tango al cinema: dieci idee originali per festeggiare Capodanno - Per la serata di Capodanno il nuovissimo locale milanese El Porteno Prohibido non si ferma al classico cenone: è previsto uno spettacolo molto articolato, diviso in due parti, che accompagnerà gli ... corriere.it

Learning the Tango combination?

GRAN MILONGA DI CAPODANNO CON ARTANGO A VERONA LUCA EL PELADO TDJ! NEW LOCATION Prenotazioni: 3408991019 Omar - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.