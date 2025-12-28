Capodanno al ' Nuema'
Il 31 dicembre, il Nuema Exclusive Events di Valverde apre le sue porte per accogliere il nuovo anno. A partire dalle ore 20.00, un’occasione per trascorrere una serata in compagnia, in un ambiente elegante e riservato. Un momento di convivialità e relax per salutare il 2023 e dare il benvenuto al 2024 in modo semplice e raffinato.
Il 31 dicembre a partire dalle ore 20.00 appuntamento al Nuema exclusive events di Valverde per festeggiare l'arrivo del nuovo anno. 85€ adulti tutto incluso, 40€ menu bambini. Per informazioni e prenotazioni telefonare al numero 3515844537. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
