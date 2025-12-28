Capodanno al ' Nuema'

Il 31 dicembre, il Nuema Exclusive Events di Valverde apre le sue porte per accogliere il nuovo anno. A partire dalle ore 20.00, un’occasione per trascorrere una serata in compagnia, in un ambiente elegante e riservato. Un momento di convivialità e relax per salutare il 2023 e dare il benvenuto al 2024 in modo semplice e raffinato.

Capodanno, storia e origini della festa che celebriamo il 1° gennaio - Giano era una divinità molto importante della Roma antica, era il dio dell'origine del mondo quindi non era figlio di altri, ed era prettamente romano- gqitalia.it

Io a capodanno

Pochissimi posti disponibili per il capodanno, affrettati! - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.