Capodanno al Gohan

28 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Concludi l’anno in modo speciale al ristorante giapponese Gohan, dove potrai gustare piatti autentici e vivere un momento di convivialità. A mezzanotte, uno spettacolo di fuochi d’artificio accompagnerà il countdown, seguito da una torta di fine anno, spumante e un dj set per ballare fino a sera. Un’occasione semplice e raffinata per accogliere il 2026 in compagnia, con gusto e serenità.

Festeggia l'arrivo del 2026 al ristorante giapponese Gohan. A mezzanotte spettacolo di fuochi d'artificio, torta, spumante, dj set per ballare. Per informazioni e prenotazioni telefonare al numero 333-1201559 o 095-553710. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

