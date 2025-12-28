Capodanno al Casale dell' Arte
Il 31 dicembre, il Casale dell'Arte apre le sue porte per celebrare l'arrivo del nuovo anno. A partire dalle ore 20.30, sarà possibile trascorrere una serata in compagnia in un ambiente tranquillo e accogliente, ideale per salutare il passato e accogliere il 2024 con calma e convivialità. Un'occasione semplice e raffinata per vivere un Capodanno in serenità.
Per festeggiare l'arrivo del nuovo anno appuntamento il 31 dicembre a partire dalle ore 20.30 al Casale dell'Arte. Cena, brindisi di capodanno e discoteca dopo mezzanotte. Disponibilità privè. Per informazioni e prenotazioni telefonare al numero 340 45 20 782. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
Leggi anche: Il Costone a caccia dell’ottavo sigillo. Al PalaOrlandi l’ostacolo è Casale
Leggi anche: Lo Schermo dell’Arte - Festival di cinema e arte contemporanea festeggia la maggiore età con la 18ª edizione che si terrà a Firenze dal 12 al 16 novembre
Quali musei e mostre (una è gratis) a Milano sono aperti a Natale e a Capodanno; Teatro Municipale di Casale Monferrato: Programmazione nelle festività Mercoledì 31 dicembre il concerto di Capodanno con Johann Strauss e mercoledì 7 gennaio l’operetta con “La vedova allegra”.; Capodanno al Castello di Santa Severa: arte, musica e spettacolo tra storia e suggestione - Quotidiano La Voce; PIAZZA ARMERINA capitale siciliana dell’arte.
Capodanno al Casale dell'Arte - Per festeggiare l'arrivo del nuovo anno appuntamento il 31 dicembre a partire dalle ore 20. cataniatoday.it
Capodanno in piazza ad Alessandria e Casale. Ecco i programmi - Sono Alessandria e Casale a tenere viva la tradizione dell’evento popolare e di massa, con un duplice ... ilsecoloxix.it
Le celebrazioni di Kanukkah a Casale Monferrato
CAPODANNO 2026 CASALE LA BARONIA • Villagrazia di Carini (PA) ULTIMI TICKET DOPOCENA Ricordiamo che per un sano divertimento l'Evento sarà a Numero Chiuso - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.