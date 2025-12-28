Capodanno al Casale dell' Arte

Il 31 dicembre, il Casale dell'Arte apre le sue porte per celebrare l'arrivo del nuovo anno. A partire dalle ore 20.30, sarà possibile trascorrere una serata in compagnia in un ambiente tranquillo e accogliente, ideale per salutare il passato e accogliere il 2024 con calma e convivialità. Un'occasione semplice e raffinata per vivere un Capodanno in serenità.

Capodanno in piazza ad Alessandria e Casale. Ecco i programmi - Sono Alessandria e Casale a tenere viva la tradizione dell’evento popolare e di massa, con un duplice ... ilsecoloxix.it

Le celebrazioni di Kanukkah a Casale Monferrato

CAPODANNO 2026 CASALE LA BARONIA • Villagrazia di Carini (PA) ULTIMI TICKET DOPOCENA Ricordiamo che per un sano divertimento l'Evento sarà a Numero Chiuso - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.