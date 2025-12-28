Capodanno al ' 4 SPA Hotel Luxury'

Celebra il Capodanno 2025 al 4 SPA Hotel Luxury, un elegante resort a Aci Castello. In una sola notte, gusta un raffinato cenone, rilassati nelle camere, e lasciati coinvolgere da musica dal vivo, due aree musicali e uno show speciale. Un’esperienza completa e sobria per accogliere il nuovo anno in un’atmosfera di comfort e stile.

4 SPA RESORT HOTEL – Capodanno 2025. Via Nazionale 114, Aci Castello (CT). Un'unica notte, un'unica esperienza: camere, cenone, disco, 2 aree musicali e show dal vivo. Eleganza, musica e divertimento. tutto in un solo evento esclusivo. Start Cenone: ore 20:30. Start Discoteca: ore 23:15.

