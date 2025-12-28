Capodanno ad Ascoli | si brinda al ritmo degli Zero Assoluto
Ascoli, 28 dicembre 2025 – Ultimo dell’anno senza botti, petardi e fuochi d’artificio. Il Comune di Ascoli ha deciso di far svolgere il tutto nella massima sicurezza e la Polizia Municipale sarà addetta ai controlli con il divieto che sarà valido dalle ore 16 del 31 dicembre 2025 alle ore 6 del 1° gennaio 2026. Durante questo arco di tempo, sarà assolutamente vietata l’accensione, il lancio e l’esplosione di petardi, mortaretti e botti, l’uso di giochi pirotecnici di qualsiasi tipo, anche se in libera vendita, e qualsiasi attività pirotecnica che possa compromettere la sicurezza o arrecare disturbo ai residenti e agli animali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Villaggio di Natale, Capodanno in piazza del Popolo con gli Zero Assoluto e le immancabili Befane. Tante le iniziative, rivolte ad adulti e ragazzi, che si terranno ad Ascoli durante le festività natalizie Ai nostri microfoni, il sindaco Marco Fioravanti Realtà - facebook.com facebook
