Ascoli, 28 dicembre 2025 – Ultimo dell’anno senza botti, petardi e fuochi d’artificio. Il Comune di Ascoli ha deciso di far svolgere il tutto nella massima sicurezza e la Polizia Municipale sarà addetta ai controlli con il divieto che sarà valido dalle ore 16 del 31 dicembre 2025 alle ore 6 del 1° gennaio 2026. Durante questo arco di tempo, sarà assolutamente vietata l’accensione, il lancio e l’esplosione di petardi, mortaretti e botti, l’uso di giochi pirotecnici di qualsiasi tipo, anche se in libera vendita, e qualsiasi attività pirotecnica che possa compromettere la sicurezza o arrecare disturbo ai residenti e agli animali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Capodanno ad Ascoli: si brinda al ritmo degli Zero Assoluto

