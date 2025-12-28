Capodanno a Napoli 4 giorni di concerti | primo appuntamento domani al PalaVesuvio di Ponticelli

Il Capodanno a Napoli si apre con quattro giorni di concerti, a partire da domani al PalaVesuvio di Ponticelli. Un’occasione per vivere la città attraverso la musica, in un periodo di rinnovamento e tradizione. L’evento offre un’opportunità di intrattenimento e aggregazione, mantenendo un’atmosfera sobria e rispettosa delle norme in vigore. Un modo per concludere l’anno e accogliere il nuovo con serenità e musica.

Il Capodanno a Napoli si inaugura al ritmo di una delle stagioni più rivoluzionarie della musica italiana. Il 29 dicembre, a partire dalle ore 20, il PalaVesuvio di Ponticelli ospita “Neapolitan Power – Dalle origini al futuro”, un concerto che è insieme celebrazione e presa di posizione culturale. Lo spettacolo, inserito nel cartellone di eventi natalizi promossi e finanziati dal Comune di Napoli, offre una panoramica sull’eredità del Neapolitan Power: un movimento che ha ridefinito l’identità musicale cittadina e che continua, a distanza di decenni, a influenzare la scena contemporanea. L’ingresso è gratuito fino a esaurimento posti, con apertura dei cancelli alle ore 19. 🔗 Leggi su Ildenaro.itImmagine generica

