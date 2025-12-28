Capodanno a Firenze concerti e spettacoli in quattro piazze Scatta il piano sicurezza

A Firenze, il Capodanno 2025 si presenta con una serie di eventi musicali e spettacoli distribuiti in quattro piazze della città. Per garantire un sereno passaggio all’anno nuovo, sono stati adottati specifici piani di sicurezza. La manifestazione offre un’occasione per vivere la città in modo coinvolgente e sicuro, rispettando le normative vigenti e assicurando un’atmosfera tranquilla per tutti i partecipanti.

Firenze si prepara a salutare il 2025 e ad accogliere il nuovo anno con una notte di musica, spettacoli e sicurezza diffusa in tutta la città. Anche quest’anno le piazze saranno protagoniste del San Silvestro fiorentino. Non solo piazza Santa Croce, cuore dell’evento principale in collaborazione. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it Leggi anche: Firenze festeggia il Capodanno 2026: musica, spettacoli e sicurezza nelle piazze Leggi anche: Capodanno 2026 a Firenze: da Santa Croce a Signoria quattro piazze con musica, spettacoli e proiezioni Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Capodanno a Firenze 2026; Capodanno a Firenze, il concerto (tra gli altri) dei Tiromancino e Paola Iezzi. Spettacoli in quattro piazze, ecco il programma; I concerti del Capodanno 2026 a Firenze: il programma nelle 4 piazze della città; Capodanno 2026 a Firenze, musica e spettacoli nelle piazze più belle della città. Capodanno 2026 a Firenze, musica e spettacoli nelle piazze più belle della città - Una notte di eventi gratuiti tra concerti, DJ set e spettacoli nelle piazze simbolo della città per festeggiare l’arrivo del 2026 nel cuore di Firenze. siviaggia.it

Capodanno a Firenze, il concerto (tra gli altri) dei Tiromancino e Paola Iezzi. Spettacoli in quattro piazze, ecco il programma - Quattro piazze per quattro spettacoli diversi, dal gospel al jazz al concertone: Firenze riserva come sempre una grande serata per salutare il 2025 e dare il benvenuto al 2026 ... lanazione.it

Capodanno 2026, cosa fare a Firenze: gli eventi in programma da non perdere - Sarà piazza Santa Croce il cuore dei festeggiamenti con un grande evento musicale gratuito promosso dal Comune e organizzato da Fondazione MUS. tg24.sky.it

Capodanno, a Firenze tornano ztl e tramvia no stop. Alcune linee di bus viaggeranno fino alle 2,30, aperti i parcheggi scambiatori #ANSAmotori #ANSA - facebook.com facebook

Capodanno, a Firenze tornano ztl e tramvia no stop. Alcune linee di bus viaggeranno fino alle 2,30, aperti i parcheggi scambiatori #ANSAmotori #ANSA x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.