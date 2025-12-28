Capodanno a Camogli con musica spettacolo di luci e tradizionale falò in spiaggia

Il Capodanno a Camogli offre un’occasione per celebrare con momenti di musica, spettacoli di luci e il tradizionale falò sulla spiaggia. L’evento, promosso dall’Amministrazione Comunale e dalle associazioni locali, propone iniziative di intrattenimento pensate per tutte le fasce d’età, contribuendo a vivere un’occasione di convivialità e festa in un contesto suggestivo e caratteristico.

In attesa di salutare l'anno vecchio e di dare il benvenuto al 2026, l'Amministrazione Comunale di Camogli, insieme alle Associazioni, propone altre iniziative di svago e intrattenimento per grandi e piccini.Lunedì 29 dicembre, alle 16:30, nel ridotto del Teatro Sociale, Gara di Natale "Chi non so" – Le avventure del Grinch, concerto/laboratorio con il Gruppo Ensemble 16032, a cura del Comune.

Vieni a vivere la magia del Falò di Capodanno Ore mezzanotte Spiaggia lato Rivo Giorgio #Camogli #FalòDiCapodanno #CapodannoACamogli #Tradizione #Mare Liguria acsf facebook

Capodanno a Genova: Pinguini Tattici Nucleari, Baistrocchi, Camogli, cenone tra i delfini. Guida agli eventi in città x.com

