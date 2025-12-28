Capodanno 2026 | quanto costa mangiare da Cannavacciuolo

Scopri i costi per il cenone di Capodanno 2026 presso il ristorante di Antonino Cannavacciuolo. Analizziamo le proposte, i prezzi e cosa aspettarsi da un’esperienza gastronomica di alto livello con uno degli chef più noti in Italia. Informazioni utili per pianificare una serata speciale all’insegna della cucina stellata senza sorprese.

Festeggiare il Capodanno in un ristorante stellato è il sogno di molti appassionati di alta cucina. Ma se si tratta del celebre chef Antonino Cannavacciuolo – volto noto di MasterChef Italia e chef del rinomato ristorante Villa Crespi sul lago d'Orta – il conto può davvero lasciare senza parole. Il cenone di Capodanno a Villa Crespi: prezzi e menu. Secondo le informazioni disponibili per le ultime edizioni del cenone di San Silvestro presso Villa Crespi, il celebre ristorante di Cannavacciuolo offre una cena di Capodanno di altissimo livello con un menu degustazione di molte portate, pensato per celebrare l'arrivo del nuovo anno con piatti raffinati e ingredienti di eccellenza.

