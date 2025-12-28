Capodanno 2026 al Cabannun di Campomorone con musica anni ' 80 e dj set
Il Capodanno 2026 a Campomorone si svolge al Cabannun, dove il 31 dicembre, a partire dalle 22, si svolgerà una serata con musica anni '80 e dj set. La serata prevede l'esibizione di Dj Piolo e, a seguire, il concerto dei Fingerlips, che riproporranno le atmosfere degli anni ottanta. Un'occasione per salutare l'anno nuovo in un ambiente conviviale e musicale.
Campomorone festeggia il capodanno con una grande serata al Cabannun. Mercoledì 31 dicembre dalle 22 la festa comincia con il dj set di Dj Piolo, quindi alle 23 salgono sul palco i Fingerlips con un concerto che riporta indietro le lancette dell'orologio fino agli anni '80. La serata prosegue con. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
IL CAPODANNO DI CAMPO Animazione musicale con Dj Piolo Alle 23 concerto dei FINGERLIPS Prenotazione obbligatoria. Una festa da passare insieme.... #Cabannun facebook
