Capodanno 2026 al Cabannun di Campomorone con musica anni ' 80 e dj set

Il Capodanno 2026 a Campomorone si svolge al Cabannun, dove il 31 dicembre, a partire dalle 22, si svolgerà una serata con musica anni '80 e dj set. La serata prevede l'esibizione di Dj Piolo e, a seguire, il concerto dei Fingerlips, che riproporranno le atmosfere degli anni ottanta. Un'occasione per salutare l'anno nuovo in un ambiente conviviale e musicale.

IL CAPODANNO DI CAMPO Animazione musicale con Dj Piolo Alle 23 concerto dei FINGERLIPS Prenotazione obbligatoria. Una festa da passare insieme....

