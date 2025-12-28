Capodanno 2025 le mete più ambite scelte dai VIP

Per il Capodanno 2025, molte celebrità scelgono destinazioni esclusive e di tendenza. Scopri quali sono le mete preferite dai VIP, tra località di lusso e destinazioni internazionali, che attirano le attenzioni del mondo dello spettacolo, dei social e della televisione. Un'anteprima sulle mete più ambite, per capire le tendenze di questa stagione.

Capodanno 2025, dove lo trascorreranno i VIP? Ecco le mete più ambite dai personaggi del mondo dello spettacolo, dei social e della TV. Il Capodanno 2025 è alle porte e i VIP hanno preparato bagagli e prenotato voli per viversi nuove avventure in vista dell'arrivo del 2026. Quali sono le mete più ambite di questo Capodanno? Michelle Hunziker é partita in compagnia di sua figlia Aurora Ramazzotti, suo nipote Cesare e il suo genero Goffredo, ma non ha ancora svelato la meta. Anche Ilary Blasi si è concessa dopo le festività natalizie trascorse in famiglia una partenza probabilmente col suo nuovo amore.

Le mete più gettonate per le feste natalizie.

