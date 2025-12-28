Caos per strada nella notte aggredisce i familiari della ex e anche i carabinieri | arrestato
Nella notte, un giovane di 27 anni è stato arrestato dai carabinieri per aver aggredito i familiari dell'ex partner e anche gli stessi militari intervenuti. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato con l’accusa di oltraggio, violenza, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. L’intervento delle forze dell’ordine si è reso necessario a causa di un episodio caratterizzato da comportamento aggressivo e pericoloso.
Oltraggio, violenza, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. I carabinieri hanno arrestato un 27enne, cittadino italiano con diversi precedenti. È successo a Umbertide nel cuore della notte. Umbria, gira con il machete lungo il corso e ferisce due persone per rapinarle Secondo la. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
Leggi anche: Aggredisce i familiari e si scaglia contro i carabinieri con un bastone: arrestato e poi liberato
Leggi anche: Entra al bar ubriaco e semina il caos, danneggia i locali e poi aggredisce i carabinieri: 24enne arrestato
Ubriaco crea il caos all’interno di un bar ad Osimo la notte di Natale e aggredisce i Carabinieri: arrestato; Sora, caos in un bar nella notte di Natale: molesta i clienti e aggredisce gli agenti; Caos tra caserma e ospedale a Carmagnola, una notte di violenza finita con un arresto difficile; Caos all’interno di un bar del centro. Ferisce anche un militare: arrestato.
POZZUOLI/ Dissesto stradale, chiuso tratto di strada ad Arco Felice: caos, ingorghi e strade alternative Le criticità sono in corso da ieri pomeriggio... - facebook.com facebook
Le Cure, dopo il caos traffico strada riaperta / FOTO x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.