Caos per strada nella notte aggredisce i familiari della ex e anche i carabinieri | arrestato

Nella notte, un giovane di 27 anni è stato arrestato dai carabinieri per aver aggredito i familiari dell'ex partner e anche gli stessi militari intervenuti. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato con l’accusa di oltraggio, violenza, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. L’intervento delle forze dell’ordine si è reso necessario a causa di un episodio caratterizzato da comportamento aggressivo e pericoloso.

