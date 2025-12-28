Caos assurdo in periferia | rifiuta un controllo e prende a calci pugni e sputi gli agenti

28 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella periferia ovest di Rovereto, la sera del 27 dicembre, si sono registrati episodi di tensione tra cittadini e forze dell’ordine. Dopo aver segnalato comportamenti molesti, alcuni individui hanno rifiutato un controllo, reagendo con calci, pugni e sputi agli agenti. Si tratta di un episodio che ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine per ristabilire l’ordine e garantire la sicurezza pubblica.

È stato un sabato sera caotico quello del 27 dicembre per i cittadini di Rovereto che hanno allertato le forze dell’ordine per segnalare la presenza di alcune persone moleste lungo le vie della periferia ovest della città.Immediato l’intervento degli agenti di polizia che hanno mandato una. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

caos assurdo in periferia rifiuta un controllo e prende a calci pugni e sputi gli agenti

© Trentotoday.it - Caos assurdo in periferia: rifiuta un controllo e prende a calci, pugni e sputi gli agenti

Leggi anche: Caos assurdo in periferia: rifiuta un controllo e prende a calci, pugni e sputi gli agenti

Leggi anche: In preda ai fumi dell'alcol devasta l'appartamento e poi prende a calci e pugni gli agenti: 35enne arrestato

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Caos assurdo in periferia: rifiuta un controllo e prende a calci, pugni e sputi gli agenti; Caos assurdo in periferia | rifiuta un controllo e prende a calci pugni e sputi gli agenti.

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.