Caos assurdo in periferia | rifiuta un controllo e prende a calci pugni e sputi gli agenti

Nella periferia ovest di Rovereto, la sera del 27 dicembre, si sono registrati episodi di tensione tra cittadini e forze dell’ordine. Dopo aver segnalato comportamenti molesti, alcuni individui hanno rifiutato un controllo, reagendo con calci, pugni e sputi agli agenti. Si tratta di un episodio che ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine per ristabilire l’ordine e garantire la sicurezza pubblica.

È stato un sabato sera caotico quello del 27 dicembre per i cittadini di Rovereto che hanno allertato le forze dell’ordine per segnalare la presenza di alcune persone moleste lungo le vie della periferia ovest della città.Immediato l’intervento degli agenti di polizia che hanno mandato una. 🔗 Leggi su Trentotoday.it © Trentotoday.it - Caos assurdo in periferia: rifiuta un controllo e prende a calci, pugni e sputi gli agenti Leggi anche: Caos assurdo in periferia: rifiuta un controllo e prende a calci, pugni e sputi gli agenti Leggi anche: In preda ai fumi dell'alcol devasta l'appartamento e poi prende a calci e pugni gli agenti: 35enne arrestato Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Caos assurdo in periferia: rifiuta un controllo e prende a calci, pugni e sputi gli agenti; Caos assurdo in periferia | rifiuta un controllo e prende a calci pugni e sputi gli agenti. Invece di pensare all' #export di beni (nell'era dei #dazi di #Trump e del caos #geopolitico), si pensa all'orticello #protezionista (quando poi dobbiamo importare grano per esportare pasta!). Assurdo rinunciare all'export di farmaceutica, meccanica, agroaliment x.com Sembra assurdo ma le vostre letterine e i vostri regali sono in buone mani! Nell'ufficio spedizioni di , la cugina di Babbo Natale, sembra regnare il caos, ma è solo apparenza! Francabolla ha tutto sotto il controllo, non c'è pac - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.