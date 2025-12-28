Canale Navigabile Gianella interroga | Il cantiere è fermo?
Il consigliere regionale Fausto Gianella, esponente di Fratelli d’Italia, con un’interrogazione chiede quali siano le motivazioni del fermo del cantiere per il ripristino delle arginature del Canale Navigabile a Comacchio. "Nel territorio del comune lagunare, in Via Marina - precisa il consigliere regionale di FdI - sono stati avviati i lavori di ripristino delle arginature del Canale Navigabile nel tratto compreso tra Via Marina e il Ponte Albani, sulla statale Romea, un intervento affidato all’Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, ma da diversi mesi il cantiere risulta di fatto fermo, senza la presenza di operai o attività visibili". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
