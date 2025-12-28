Campobasso sospetta intossicazione alimentare | morte una 15enne e la madre | L' ospedale le aveva rimandate due volte a casa

A Campobasso, una ragazza di 15 anni e sua madre sono decedute dopo aver manifestato sintomi riconducibili a un sospetto caso di intossicazione alimentare. La giovane era stata ricoverata presso l'ospedale Cardarelli, ma le erano state rimandate due volte le dimissioni. La vicenda solleva interrogativi sulla gestione clinica e sulle cause della grave condizione che ha portato alla tragica perdita.

La ragazza era stata ricoverata all'ospedale Cardarelli a causa di un malore persistente, poi è deceduta anche la donna. Medici: "Situazione precipitata con rara rapidità". Disposte le autopsie, indaga la procura. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Campobasso, sospetta intossicazione alimentare: morte una 15enne e la madre | L'ospedale le aveva rimandate due volte a casa Leggi anche: Campobasso, sospetta intossicazione alimentare: morte una 15enne e la madre 50enne Leggi anche: Campobasso, sospetta intossicazione alimentare: morte una 15enne e la madre 50enne | Medici: "Situazione precipitata con rara rapidità" Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Campobasso, sospetta intossicazione alimentare: morte una 15enne e la madre 50enne; Natale e spreco di cibo: 500mila tonnellate finiranno nella spazzatura; Medici ospedale Campobasso, quadro clinico collassato con una rara rapidità; Milano-Cortina, la fiamma olimpica passa per Caserta. Morte una quindicenne e la madre per intossicazione alimentare. Dimesse due volte dal pronto soccorso - Le due avevano mangiato pesce durante le feste, sono entrambe decedute all'ospedale Cardarelli di Campobasso (ANSA) ... ansa.it

Sospetta intossicazione alimentare, muoiono madre e figlia a Campobasso. Ricoverato il padre - Il sospetto è che la sera della Vigilia sia stato consumato qualche alimento che possa aver provocato l'intossicazione alimentare ... dire.it

Antonella e Sara, morte per sospetta intossicazione: sintomi dopo vigilia di Natale, erano state dimesse 2 volte - Antonella Di Ielsi e la figlia 15enne Sara Di Vita sono morte all'ospedale Cardarelli di Campobasso per una sospetta intossicazione alimentare: cosa sappiamo ... fanpage.it

Una ragazza di 15 anni è morta la notte scorsa all'ospedale Cardarelli di Campobasso dove era stata ricoverata a causa di un malore persistente da alcune ore. Si sospetta una intossicazione alimentare legata a del pesce consumato durante le feste, ma no facebook

Morta anche la #madre della #15enne deceduta in ospedale a Campobasso per una sospetta #intossicazione alimentare con epatite fulminante. La 50enne era ricoverata in gravi condizioni. Disposte le autopsie e un'indagine interna per ricostruire quanto è x.com

