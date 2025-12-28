Campobasso sospetta intossicazione alimentare | morte una 15enne e la madre 50enne

A Campobasso, si registra il decesso di una ragazza di 15 anni e della madre di 50, entrambe ospedalizzate per sospetta intossicazione alimentare. La giovane era stata ricoverata presso l’ospedale Cardarelli a causa di un malore persistente, seguito dalla grave condizione della madre. Le autorità stanno indagando sulle cause di questa tragedia, mentre si cercano eventuali collegamenti con alimenti contaminati.

