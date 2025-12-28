Campobasso sospetta intossicazione alimentare | morte una 15enne e la madre 50enne | Medici | Situazione precipitata con rara rapidità

A Campobasso, una 15enne e la madre di 50 anni sono decedute dopo aver accusato un sospetto caso di intossicazione alimentare. La ragazza era stata ricoverata all’ospedale Cardarelli a causa di un malore persistente, e successivamente anche la madre è deceduta in condizioni gravi. I medici hanno riferito che la situazione si è aggravata rapidamente, rendendo difficile il trattamento.

Sospetta intossicazione alimentare, muoiono madre e figlia a Campobasso. Ricoverato il padre - Il sospetto è che la sera della Vigilia sia stato consumato qualche alimento che possa aver provocato l'intossicazione alimentare ... dire.it

Antonella e Sara, morte per sospetta intossicazione: sintomi dopo vigilia di Natale, erano state dimesse 2 volte - Antonella Di Ielsi e la figlia 15enne Sara Di Vita sono morte all'ospedale Cardarelli di Campobasso per una sospetta intossicazione alimentare: cosa sappiamo ... fanpage.it

Una famiglia di Pietracatella (Campobasso) è stata colpita da una tragedia dopo un malore improvviso, probabilmente legato a una sospetta intossicazione alimentare da pesce consumato la Vigilia di Natale. Una ragazza di 15 anni è morta all’ospedale Ca - facebook.com facebook

