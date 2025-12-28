Campobasso sospetta intossicazione alimentare | morte una 15enne e la madre 50enne | Medici | Situazione precipitata con rara rapidità

A Campobasso, una 15enne e la madre di 50 anni sono decedute dopo aver accusato un sospetto caso di intossicazione alimentare. La ragazza era stata ricoverata all’ospedale Cardarelli a causa di un malore persistente, e successivamente anche la madre è deceduta in condizioni gravi. I medici hanno riferito che la situazione si è aggravata rapidamente, rendendo difficile il trattamento.

La ragazza era stata ricoverata all'ospedale Cardarelli a causa di un malore persistente, poi è deceduta anche la donna: anche lei era stata ricoverata in gravi condizioni. Disposte le autopsie. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

