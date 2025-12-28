Campobasso | muore a 16 anni sospetta intossicazione alimentare

A Campobasso, una ragazza di 16 anni è deceduta dopo aver consumato una cena di pesce durante la Vigilia. L'intera famiglia ha manifestato sintomi di intossicazione alimentare, ma purtroppo la giovane non è riuscita a sopravvivere. L'episodio ha suscitato attenzione sul tema della sicurezza alimentare e delle possibili cause di intossicazioni. Le autorità stanno conducendo le indagini per chiarire le responsabilità e prevenire ulteriori incidenti.

L'intera famiglia è stata male, dopo la cena della Vigilia a base di pesce, ma una ragazza di sedici anni non ce l'ha fatta ed è morta ieri sera al Cardarelli di Campobasso. Una cena fatale per la famiglia di Pietracatella, in provincia di Campobasso. La sera della vigilia avrebbero cenato con pesce e frutti di mare, delle cozze. Dopo poche ore, si sono sentiti tutti male: padre, madre e figlia. Si sono recati al Pronto Soccorso dell'ospedale, ma sono stati rimandati indietro per due volte. Ieri sera la svolta: dolori e coliche che diventano insopportabili e tutti e tre tornano in ospedale in condizioni precarie. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Campobasso: muore a 16 anni, sospetta intossicazione alimentare Leggi anche: Sospetta intossicazione alimentare, muore una 15enne. La tragedia a Campobasso Leggi anche: Campobasso, 16enne muore dopo cena della Vigilia: sospetta intossicazione alimentare La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Trovato senza vita nel canale Cavour a Novara Dario Cipullo, il 16enne scomparso dopo una cena tra amici; Tragedia in Molise, 16enne muore al Cardarelli. Cause poco chiare: richiesta l'autopsia. Campobasso: muore a 16 anni, sospetta intossicazione alimentare - L'intera famiglia è stata male, dopo la cena della Vigilia a base di pesce, ma una ragazza di sedici anni non ce l'ha fatta ed ... msn.com

