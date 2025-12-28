Campobasso morte per intossicazione alimentare dopo cena di pesce madre e figlia 15enne | per la ragazza possibile epatite fulminante

A Campobasso, una famiglia ha accusato malori dopo una cena di pesce la vigilia di Natale, portando alla morte della madre e della figlia di 15 anni. Le cause sembrano riferirsi a un’intossicazione alimentare, con sospetti di epatite fulminante per la ragazza. Madre, padre e figlia si sono rivolti due volte al pronto soccorso, senza ottenere ricovero. La vicenda è sotto indagine per chiarire le cause e le circostanze dell’accaduto.

I malori sono iniziati qualche ora dopo la cena della vigilia di Natale: madre, padre e figlia 15enne si sarebbero recati due volte al Pronto Soccorso ma subito dimessi. Il peggioramento sabato sera, fino al ricovero in Rianimazione Sono morte a distanza di poche ore l'una dall'altra una madre e la figlia 15enne.

Sospetta intossicazione alimentare, muoiono madre e figlia a Campobasso. Ricoverato il padre - Il sospetto è che la sera della Vigilia sia stato consumato qualche alimento che possa aver provocato l'intossicazione alimentare ... dire.it

Campobasso, morte madre e figlia 15enne per un'intossicazione alimentare al cenone della Vigilia - La sera della vigilia di Natale avrebbero cenato con pesce e frutti di mare, delle cozze. ilmattino.it

Una donna di 50 anni e la figlia di 15 sono morte a #Campobasso per una sospetta intossicazione alimentare: la sera della Vigilia avevano mangiato pesce, frutti di mare e cozze. Indagini in corso. x.com

Quindicenne e la madre morte per intossicazione alimentare a Campobasso, erano state dimesse due volte dal pronto soccorso prima del ricovero. Il padre e marito, ex sindaco di Pietracatella, potrebbe essere trasferito a Roma #ANSA - facebook.com facebook

