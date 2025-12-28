Campobasso morte madre e figlia 15enne per un' intossicazione alimentare al cenone della Vigilia

A Campobasso, una famiglia ha subito un’intossicazione alimentare durante la cena della Vigilia di Natale. Dopo aver consumato cozze e frutti di mare, padre, madre e figlia di 15 anni si sono sentiti male, portando a una triste tragedia. L’incidente ha sollevato interrogativi sulla sicurezza alimentare e sulla qualità dei prodotti consumati durante le festività. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’intossicazione.

La sera della vigilia di Natale avrebbero cenato con pesce e frutti di mare, delle cozze. Dopo poche ore, si sono sentiti tutti male: padre, madre e figlia. Si sono recati al Pronto Soccorso.

