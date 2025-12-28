Campobasso madre e figlia morte per intossicazione alimentare dopo la cena della Vigilia

A Campobasso, una madre e sua figlia di 16 anni sono decedute all’ospedale Cardarelli a seguito di un’intossicazione alimentare. Le due donne erano state ricoverate dopo aver accusato forti dolori addominali iniziati dopo una cena di pesce e frutti di mare, in particolare cozze, la sera della Vigilia di Natale. La vicenda solleva questioni sulla sicurezza alimentare e sulla prevenzione delle intossicazioni.

Una ragazza di 16 anni e la madre 50enne sono morte all'ospedale Cardarelli di Campobasso, dove erano state ricoverate a causa di un dolore gastrointestinale persistente, iniziato dopo una cena a base di pesce e frutti di mare (delle cozze) la vigilia di Natale. Sono in corso accertamenti sanitari per stabilire le cause della tragedia, ma tutto lascia pensare che si sia trattato di un' intossicazione alimentare e non di un'intolleranza. Si trova ricoverato in ospedale anche il padre, che non sarebbe in pericolo di vita. Secondo quanto emerso, i tre si erano recati al pronto soccorso poco dopo la cena, ma erano stati rimandati indietro per due volte.

Tragedia a Pietracatella, madre e figlia morte al Cardarelli: probabile intossicazione - Anche il padre ricoverato nell'ospedale del capoluogo. rainews.it

Morte una quindicenne e la madre per intossicazione alimentare. Dimesse due volte dal pronto soccorso - Le due avevano mangiato pesce durante le feste, sono entrambe decedute all'ospedale Cardarelli di Campobasso (ANSA) ... ansa.it

CAMPOBASSO. 15enne muore al Cardarelli, si sospetta epatite fulminante dovuta ad una intossicazione alimentare. Grave anche la madre ricoverata in Rianimazione Il dramma si è consumato ieri sera nel reparto di Terapia intensiva dove il personale sanita - facebook.com facebook

Una famiglia di #Pietracatella (Campobasso) è stata colpita da una #tragedia dopo un malore improvviso, probabilmente legato a una sospetta intossicazione alimentare da pesce consumato la Vigilia di #Natale. Una ragazza di 15 anni è morta all’ospedale x.com

