Campobasso madre e figlia morte per intossicazione alimentare dopo la cena della Vigilia

28 dic 2025

A Campobasso, una madre e sua figlia di 16 anni sono decedute all’ospedale Cardarelli a seguito di un’intossicazione alimentare. Le due donne erano state ricoverate dopo aver accusato forti dolori addominali iniziati dopo una cena di pesce e frutti di mare, in particolare cozze, la sera della Vigilia di Natale. La vicenda solleva questioni sulla sicurezza alimentare e sulla prevenzione delle intossicazioni.

Una ragazza di 16 anni e la madre 50enne sono morte all’ospedale Cardarelli di Campobasso, dove erano state ricoverate a causa di un dolore gastrointestinale persistente, iniziato dopo una cena a base di pesce e frutti di mare (delle cozze) la vigilia di Natale. Sono in corso accertamenti sanitari per stabilire le cause della tragedia, ma tutto lascia pensare che si sia trattato di un’ intossicazione alimentare e non di un’intolleranza. Si trova ricoverato in ospedale anche il padre, che non sarebbe in pericolo di vita. Secondo quanto emerso, i tre si erano recati al pronto soccorso poco dopo la cena, ma erano stati rimandati indietro per due volte. 🔗 Leggi su Lettera43.it

