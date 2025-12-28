Campobasso madre e figlia 15enne morte dopo cena di Natale

A Campobasso, una madre e la figlia di 15 anni sono decedute dopo una cena di Natale. Il padre ha manifestato sintomi più lievi, mentre la sorella maggiore di 18 anni non ha avuto problemi di salute. Le autorità stanno indagando sulle cause di questa tragedia, mentre si attende l’esito degli accertamenti medici. La comunità è sconvolta da quanto accaduto in un periodo di festa.

