Campobasso intossicata dal pesce al cenone di Natale | Sara di Vita muore a 15 anni tutta la famiglia era stata male ma in ospedale li avevano rimandati a casa

A Campobasso, una diciassettenne ha perso la vita dopo aver consumato pesce durante il cenone di Natale. La giovane, Sara di Vita, si è sentita male e, nonostante il ricovero all'ospedale Cardarelli, è deceduta poche ore dopo. La vicenda ha coinvolto anche altri membri della famiglia, che avevano manifestato sintomi similari, ma erano stati rimandati a casa.

Si è sentita male dopo aver mangiato del pesce ed è stata ricoverata all'ospedale Cardarelli di Campobasso dove è morta dopo poche ore. Vittima Sara Di Vita, una. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Campobasso, intossicata dal pesce al cenone di Natale: Sara di Vita muore a 15 anni, tutta la famiglia era stata male, ma in ospedale li avevano rimandati a casa Leggi anche: Sara Di Vita muore a 15 anni, l'ipotesi dell'intossicazione: ha mangiato pesce durante le feste Leggi anche: Ragazza di 15 anni muore a Campobasso per sospetta intossicazione: aveva mangiato pesce, disposta l’autopsia Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Campobasso, intossicata dal pesce mangiato durante la cena di Natale: Sara di Vita muore a 15 anni, tutta la famiglia era stata male - Si è sentita male dopo aver mangiato del pesce ed è stata ricoverata all'ospedale Cardarelli di Campobasso dove è morta dopo poche ore. msn.com

Campobasso, intossicata dal pesce mangiato durante le feste di Natale: muore 15enne - Si è sentita male dopo aver mangiato del pesce ed è stata ricoverata all'ospedale Cardarelli di Campobasso dove è morta dopo poche ore. msn.com

#Campobasso Un malore persistente, poi il ricovero e il decesso al Cardarelli: si indaga sulla morte di una 15enne di Pietracatella. Tra le ipotesi un'intossicazione alimentare dovuta al consumo di pesce durante le feste, ma non si escludono altre piste Foto x.com

Sospetta intossicazione alimentare, muore una 15enne. Tragedia a Campobasso, la giovane aveva mangiato pesce durante le feste #ANSA - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.