Campobasso intossicata dal pesce al cenone di Natale | Sara di Vita muore a 15 anni tutta la famiglia era stata male ma in ospedale li avevano rimandati a casa

28 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Campobasso, una diciassettenne ha perso la vita dopo aver consumato pesce durante il cenone di Natale. La giovane, Sara di Vita, si è sentita male e, nonostante il ricovero all'ospedale Cardarelli, è deceduta poche ore dopo. La vicenda ha coinvolto anche altri membri della famiglia, che avevano manifestato sintomi similari, ma erano stati rimandati a casa.

Si è sentita male dopo aver mangiato del pesce ed è stata ricoverata all'ospedale Cardarelli di Campobasso dove è morta dopo poche ore. Vittima Sara Di Vita, una. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

campobasso intossicata dal pesce al cenone di natale sara di vita muore a 15 anni tutta la famiglia era stata male ma in ospedale li avevano rimandati a casa

© Ilmattino.it - Campobasso, intossicata dal pesce al cenone di Natale: Sara di Vita muore a 15 anni, tutta la famiglia era stata male, ma in ospedale li avevano rimandati a casa

Leggi anche: Sara Di Vita muore a 15 anni, l'ipotesi dell'intossicazione: ha mangiato pesce durante le feste

Leggi anche: Ragazza di 15 anni muore a Campobasso per sospetta intossicazione: aveva mangiato pesce, disposta l’autopsia

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

campobasso intossicata pesce cenoneCampobasso, intossicata dal pesce mangiato durante la cena di Natale: Sara di Vita muore a 15 anni, tutta la famiglia era stata male - Si è sentita male dopo aver mangiato del pesce ed è stata ricoverata all'ospedale Cardarelli di Campobasso dove è morta dopo poche ore. msn.com

campobasso intossicata pesce cenoneCampobasso, intossicata dal pesce mangiato durante le feste di Natale: muore 15enne - Si è sentita male dopo aver mangiato del pesce ed è stata ricoverata all'ospedale Cardarelli di Campobasso dove è morta dopo poche ore. msn.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.