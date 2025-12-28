Campobasso 16enne muore dopo cena della Vigilia | sospetta intossicazione alimentare

A Pietracatella, in provincia di Campobasso, un ragazzo di 16 anni è deceduto dopo aver consumato una cena di pesce la Vigilia di Natale. La famiglia, composta da genitori e figlia, ha accusato problemi di salute dopo il pasto. Le autorità stanno indagando per chiarire le cause dell’evento, sospettando un’intossicazione alimentare.

(Adnkronos) – Tragedia a Pietracatella, in provincia di Campobasso: dopo una cena a base di pesce la Vigilia di Natale, una famiglia composta da padre, madre e figlia si sono sentiti male. Tutti e tre sono stati portati in ospedale, ma la ragazza di 16 anni non ce l'ha fatta ed è morta ieri sera.

