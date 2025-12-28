Campobasso 15enne morta per sospetta intossicazione alimentare Aveva mangiato pesce durante le feste

28 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Campobasso, una ragazza di 15 anni è deceduta in ospedale, presumibilmente a causa di un’intossicazione alimentare. La giovane aveva consumato pesce durante le festività. Le autorità stanno approfondendo le cause dell’accaduto e sono in corso le indagini per chiarire la dinamica dell’incidente.

Campobasso, 28 dicembre 2025 – Una quindicenne è morta in ospedale per sospetta una intossicazione alimentare. La tragedia è accaduta a Capobasso, la ragazina aveva mangiato del  pesce durante le feste. Accertamenti sanitari in corso.  La ragazza era stata ricoverata all'ospedale Cardarelli di Campobasso a causa di un malore: quando è arrivata in pronto soccorso, i sintomi erano persistenti da alcune ore. Poi la situazione si è aggravata e la notte scorsa è avvenuto il decesso.  I medici  sospettano un’intossicazione alimentare legata al pesce consumato durante le feste, ma non sono escluse al momento altre ipotesi e sono in corso accertamenti sanitari per stabilire le cause della tragedia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

campobasso 15enne morta per sospetta intossicazione alimentare aveva mangiato pesce durante le feste

© Quotidiano.net - Campobasso, 15enne morta per sospetta intossicazione alimentare. Aveva mangiato pesce durante le feste

Leggi anche: Ragazza di 15 anni muore a Campobasso per sospetta intossicazione: aveva mangiato pesce, disposta l’autopsia

Leggi anche: Ragazza muore a 15 anni, l'ipotesi dell'intossicazione: ha mangiato pesce durante le feste

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

campobasso 15enne morta sospettaCampobasso, 15enne muore dopo il ricovero in ospedale. Si sospetta un'intossicazione alimentare - Forse la causa del decesso legata al cibo, a base di pesce, consumato durante le festività ... corriere.it

campobasso 15enne morta sospettaFeste da incubo, sospetta intossicazione alimentare dopo aver mangiato del pesce: muore una 15enne a Campobasso - Si sospetta una intossicazione alimentare legata a del pesce consumato durante le feste, ma non sono escluse al momento altre ipotesi e sono in ... affaritaliani.it

campobasso 15enne morta sospettaRagazza di 15 anni muore a Campobasso per sospetta intossicazione: aveva mangiato pesce, disposta l’autopsia - Una ragazza di 15 anni è morta all'ospedale Cardarelli di Campobasso per una sospetta intossicazione alimentare: avrebbe consumato del pesce durante le ... fanpage.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.