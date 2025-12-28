Campobasso 15enne morta per sospetta intossicazione alimentare Aveva mangiato pesce durante le feste

A Campobasso, una ragazza di 15 anni è deceduta in ospedale, presumibilmente a causa di un’intossicazione alimentare. La giovane aveva consumato pesce durante le festività. Le autorità stanno approfondendo le cause dell’accaduto e sono in corso le indagini per chiarire la dinamica dell’incidente.

Campobasso, 28 dicembre 2025 – Una quindicenne è morta in ospedale per sospetta una intossicazione alimentare. La tragedia è accaduta a Capobasso, la ragazina aveva mangiato del pesce durante le feste. Accertamenti sanitari in corso. La ragazza era stata ricoverata all'ospedale Cardarelli di Campobasso a causa di un malore: quando è arrivata in pronto soccorso, i sintomi erano persistenti da alcune ore. Poi la situazione si è aggravata e la notte scorsa è avvenuto il decesso. I medici sospettano un’intossicazione alimentare legata al pesce consumato durante le feste, ma non sono escluse al momento altre ipotesi e sono in corso accertamenti sanitari per stabilire le cause della tragedia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Campobasso, 15enne morta per sospetta intossicazione alimentare. Aveva mangiato pesce durante le feste Leggi anche: Ragazza di 15 anni muore a Campobasso per sospetta intossicazione: aveva mangiato pesce, disposta l’autopsia Leggi anche: Ragazza muore a 15 anni, l'ipotesi dell'intossicazione: ha mangiato pesce durante le feste La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Campobasso, 15enne muore dopo il ricovero in ospedale. Si sospetta un'intossicazione alimentare - Forse la causa del decesso legata al cibo, a base di pesce, consumato durante le festività ... corriere.it

Feste da incubo, sospetta intossicazione alimentare dopo aver mangiato del pesce: muore una 15enne a Campobasso - Si sospetta una intossicazione alimentare legata a del pesce consumato durante le feste, ma non sono escluse al momento altre ipotesi e sono in ... affaritaliani.it

Ragazza di 15 anni muore a Campobasso per sospetta intossicazione: aveva mangiato pesce, disposta l’autopsia - Una ragazza di 15 anni è morta all'ospedale Cardarelli di Campobasso per una sospetta intossicazione alimentare: avrebbe consumato del pesce durante le ... fanpage.it

L’esposizione fino al 15 marzo 2026 al Palazzo Gil di Campobasso si presenta come un momento di svolta per il... x.com

Monet, Degas, Renoir e Pissarro, l'Impressionismo a Palazzo Gil di Campobasso: il Molise diventa crocevia internazionale dell’arte fino al 15 marzo 2026. Leggi qui https://www.altomolise.net/notizie/varie/44152/monet-degas-renoir-e-pissarro-limpressionis - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.