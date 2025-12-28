Campobasso 15enne e la madre muoiono per un' intossicazione alimentare dopo una cena di pesce Ricoverato anche il padre

A Campobasso, una ragazza di 15 anni e la madre sono decedute a causa di un'intossicazione alimentare dopo una cena a base di pesce durante le festività. La giovane era stata ricoverata sabato sera; anche il padre è stato ricoverato in condizioni di salute preoccupanti. Le autorità stanno indagando sulle cause del decesso e sulla provenienza del cibo consumato.

La giovane era stata ricoverata sabato sera. Forse la causa del decesso legata al cibo, a base di pesce, consumato durante le festività.

