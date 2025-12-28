Campi Bisenzio 17enne ucciso | fiaccolata per Maati a un anno dalla morte

A un anno dalla tragica morte di Maati Moubakir, il 17enne ucciso a Campi Bisenzio, si è svolta una fiaccolata silenziosa a ricordo della sua memoria. Circa 150 persone hanno partecipato per commemorare il giovane e riflettere sull’accaduto. L’evento ha rappresentato un momento di vicinanza e di sensibilizzazione sulla prevenzione della violenza tra giovani.

C'erano circa 150 persone oggi a Campi Bisenzio (Firenze) alla fiaccolata silenziosa in ricordo di Maati Moubakir, il 17enne ucciso la notte del 29 dicembre 2024 dopo essere stato inseguito, picchiato e accoltellato dal branco per uno scambio di persona

17enne ucciso, genitori 'chiediamo pena commisurata, nessuno sconto' - Circa 150 persone hanno partecipato oggi a Campi Bisenzio (Firenze) a una fiaccolata silenziosa in ricordo di Maati Moubakir, il 17enne ucciso la notte del 29 dicembre 2024 dopo essere stato inseguito ... msn.com

Un anno fa la morte di Maati Moubakir: due iniziative a Campi Bisenzio e Certaldo per ricordare il 17enne ucciso - Un anno fa l'omicidio di Maati Moubakir, il 17enne ucciso per un errore di persona la notte del 29 dicembre 2024 a Campi Bisenzio. gonews.it

Fiaccolata per ricordare Maati, 17enne ucciso un anno fa a Campi Bisenzio

