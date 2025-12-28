Camoscio intrappolato salvato dai vigili del fuoco a Rivoli

Oggi, 28 dicembre, i vigili del fuoco di Rivoli Veronese sono intervenuti a Tessari per salvare un camoscio rimasto intrappolato. L’intervento, impegnativo ma riuscito, ha permesso di mettere in sicurezza l’animale e di restituirlo al suo habitat naturale. La presenza dei pompieri ha garantito un intervento preciso e rispettoso dell’animale, evidenziando l’importanza delle operazioni di salvataggio in situazioni di emergenza.

Un intervento complesso ma dal lieto fine quello avvenuto oggi, 28 dicembre, alle 14 in località Tessari, a Rivoli Veronese. Un camoscio in difficoltà è stato tratto in salvo grazie all'azione congiunta della polizia provinciale e dei vigili del fuoco.La richiesta di aiuto è partita proprio dalla.

Camoscio impigliato sulla parete di roccia: intervento aereo e terreno coordinato | VIDEO - L' elicottero Drago 149 ha individuato il camoscio dall'alto, permettendo il calo di due elisoccorritori direttamente sulla roccia.

Camoscio rimane impigliato con la zampa in una corda su una vecchia palestra di roccia: salvato dai soccorritori calati dall'elicottero VIDEO - Un camoscio è stato salvato dopo essere stato rimasto impigliato con la zampa in una vecchia corda su una palestra di roccia in disuso a Tessari di Rivoli ...

