SENIGALLIA – Conoscere e capire i problemi di Senigallia è la prima e necessaria condizione per poter individuare le diverse soluzioni per risolverli e, questa mattina, la città è stata attraversata a passo lento, con lo sguardo attento di chi non cammina solo per arrivare, ma per capire. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

© Anconatoday.it - "Camminare la città" con Marco Lion: la passeggiata urbana del candidato sindaco alle primarie del centrosinistra

