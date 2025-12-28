Camera | Bitonci Lega si dimette per incompatibilità nominato in Giunta Veneto

Massimo Bitonci, deputato della Lega, si è dimesso dalla Camera a causa di incompatibilità dopo la nomina nella Giunta regionale del Veneto. La decisione riflette la volontà di rispettare le norme relative ai ruoli istituzionali e garantire la trasparenza nell’esercizio delle funzioni pubbliche. La sua scelta evidenzia un impegno verso la corretta gestione delle cariche pubbliche e la coerenza tra incarichi politici.

Roma, 28 dic. (Adnkronos) - Il deputato della Lega Massimo Bitonci si è dimesso dalla Camera per incompatibilità essendo entrato a far parte della Giunta regionale del Veneto. Essendo stato eletto in un collegio uninominale, per la sua sostituzione si dovrà procedere ad elezioni suppletive. 🔗 Leggi su Iltempo.it

