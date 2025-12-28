Cambiaso scrive alla Juventus dopo i tre punti di Pisa | Vittoria di squadra Le parole dell’esterno bianconero – FOTO

28 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo la vittoria per 2-0 sul Pisa, Cambiaso, esterno della Juventus, ha commentato l’importanza della prestazione di squadra. Le sue parole riflettono l’approccio collettivo e l’impegno dei giocatori nel raggiungimento di questo risultato. Questo messaggio sottolinea la volontà di continuare a lavorare con concentrazione e determinazione, mantenendo alta l’attenzione sugli obiettivi della squadra.

Cambiaso, esterno della Juve, ha scritto questo messaggio dopo il successo per 2-0 sul campo del Pisa. Le sue parole. Nel calcio moderno, spesso dominato dall’io e dalle statistiche individuali, c’è chi preferisce mettere l’accento sul “noi”. È il caso di Andrea Cambiaso. All’indomani del successo per 2-0 ottenuto dalla Juventus sul difficile campo del Pisa, l’esterno ha scelto di esaltare l’essenza stessa del risultato ottenuto all’Arena Garibaldi. Affidandosi al suo profilo Instagram, Cambiaso ha postato uno scatto del match accompagnato da tre parole che valgono più di un’analisi tattica: “ Vittoria di squadra “. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

cambiaso scrive alla juventus dopo i tre punti di pisa vittoria di squadra le parole dell8217esterno bianconero 8211 foto

© Juventusnews24.com - Cambiaso scrive alla Juventus dopo i tre punti di Pisa: «Vittoria di squadra». Le parole dell’esterno bianconero – FOTO

Leggi anche: Gatti scrive alla Juventus dopo la vittoria ritrovata: parole da grande trascinatore dopo il gol e i tre punti. Cosa ha scritto – FOTO

Leggi anche: Koopmeiners scrive alla Juventus post 1-1 con lo Sporting: parole da leader dell’olandese dopo la notte di Champions – FOTO

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Perché l'Inter pensa allo scambio Frattesi-Cambiaso con la Juventus? Caso Dumfries e fattore Spalletti, a chi farebbe più comodo l'operazione; Pagelle Pisa-Juventus: Openda evanescente (5) e Cambiaso disconnesso (5), Zhegrova coraggioso (7); La Juve vince a Pisa, ma che fatica: ci vogliono un autogol e la rete di Yildiz al 92’; Juventus, scambio Ricci - Gatti col Milan?.

cambiaso scrive juventus dopoJuventus, allarme Cambiaso: ansia per i fantallenatori - Dopo il successo nella sfida della 15^ giornata contro il Bologna, la Juventus è pronta a spingere il piede sull'acceleratore per ... fantamaster.it

Juventus, Cambiaso dopo l'intervallo: "Dobbiamo giocare meglio tecnicamente" - Andrea Cambiaso, esterno della Juventus, ha parlato a DAZN al termine dell'intervallo del match contro la Fiorentina. tuttomercatoweb.com

cambiaso scrive juventus dopoCambiaso, Yildiz e McKennie: le chiavi del match - Cambiaso, Yildiz e McKennie: le chiavi del match Tra i giocatori indicati da Spalletti spiccano Vlahovic e McKennie, chiamati a trasformare l’immaginazione in ... tuttojuve.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.