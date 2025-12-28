Cambiaso scrive alla Juventus dopo i tre punti di Pisa | Vittoria di squadra Le parole dell’esterno bianconero – FOTO

Dopo la vittoria per 2-0 sul Pisa, Cambiaso, esterno della Juventus, ha commentato l’importanza della prestazione di squadra. Le sue parole riflettono l’approccio collettivo e l’impegno dei giocatori nel raggiungimento di questo risultato. Questo messaggio sottolinea la volontà di continuare a lavorare con concentrazione e determinazione, mantenendo alta l’attenzione sugli obiettivi della squadra.

Cambiaso, esterno della Juve, ha scritto questo messaggio dopo il successo per 2-0 sul campo del Pisa. Le sue parole. Nel calcio moderno, spesso dominato dall'io e dalle statistiche individuali, c'è chi preferisce mettere l'accento sul "noi". È il caso di Andrea Cambiaso. All'indomani del successo per 2-0 ottenuto dalla Juventus sul difficile campo del Pisa, l'esterno ha scelto di esaltare l'essenza stessa del risultato ottenuto all'Arena Garibaldi. Affidandosi al suo profilo Instagram, Cambiaso ha postato uno scatto del match accompagnato da tre parole che valgono più di un'analisi tattica: " Vittoria di squadra ".

