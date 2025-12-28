calor de navidad con la voce di paola scoppa al foiano book

A Foiano della Chiana il periodo delle feste torna a illuminarsi con il Foiano Book Christmas, una rassegna che intreccia storie, musica e teatro, restituendo al Natale il suo valore di tempo dedicato alla comunità, alla condivisione e alla narrazione. Una manifestazione che trova nella parola – scritta, recitata o cantata – il suo filo rosso, accompagnando il pubblico in un viaggio che attraversa i secoli, le culture e i continenti, nel segno di una cultura viva, aperta e profondamente legata al territorio. Tre gli eventi in programma, fino a domani a cura di Officine della Cultura in collaborazione con il Comune di Foiano della Chiana, l’appuntamento conclusivo è previsto per domani lunedì 29 dicembre. 🔗 Leggi su Lanazione.it

L’orma di Francesco, il Natale in musica nel segno del santo; Toscana Gospel Festival porta ad Arezzo Eric Waddell & The Abundant Life Singers; Natale a ritmo argentino con il Foiano Book Christmas.

