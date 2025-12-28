Calendario Premier League 2025 2026 | date orari partite risultati classifica

Il calendario della Premier League 2025/2026 presenta le date, gli orari e i risultati delle partite del massimo campionato inglese. In questa guida troverai il programma dettagliato delle giornate, aggiornamenti sulla classifica e tutte le informazioni utili per seguire il torneo. La stagione, alla sua 127ª edizione, inizia venerdì 15 agosto, offrendo un quadro completo delle partite e delle novità del campionato.

Tutto sul massimo campionato inglese, con il programma giornata per giornata. Calendario Premier League 20242025 Il massimo campionato inglese, giunto alla sua 127ª edizione, la 34ª da quando esiste la Premier League, parte ufficialmente venerdì 15 agosto, con l'anticipo della 1ª giornata del torneo. Calendario Premier League 20252026: nello scorso campionato, per la 20ª volta .

