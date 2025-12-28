Calendario Dia 2026 | la sindaca di Siderno tra i volti simbolo della legalità

Il Calendario Dia 2026 presenta Mariateresa Fragomeni, sindaca di Siderno, tra i volti simbolo della lotta alla criminalità organizzata. La sua presenza sottolinea l'importanza del ruolo delle donne nella difesa della legalità e della giustizia in Calabria. La scelta di includerla evidenzia l'impegno e il coraggio di chi, quotidianamente, si confronta con sfide complesse per promuovere un percorso di legalità e rinnovamento nel territorio.

Mariateresa Fragomeni, sindaca di Siderno, è tra i volti più rappresentativi del calendario 2026 della Direzione Investigativa Antimafia, dedicato alla forza e al coraggio delle donne impegnate nella lotta alle mafie: è la prima donna a guidare uno dei principali centri della Locride dopo anni di.

Presentato il calendario 2026 della DIA-Direzione Investigativa Antimafia - Il Calendario Storico della Direzione Investigativa Antimafia del 2026 è dedicato alle donne della legalità. ilcorrieredelgiorno.it

Presentato a Milano il calendario 2026 della Dia, dedicato alle donne della legalità - MILANO (ITALPRESS) – “Il ruolo della donna nella lotta alla criminalità organizzata affonda le radici nel tempo. italpress.com

