Calciomercato Juventus doppio intrigo col Genoa | De Rossi non vuole solo Perin! Si complicano i piani dei bianconeri per gennaio

Il calciomercato della Juventus si complica con un doppio intrigo legato al Genoa. Oltre all’interesse per Perin, il club ligure avrebbe messo nel mirino anche De Rossi, creando un effetto domino che potrebbe influenzare i piani dei bianconeri per il mercato di gennaio. La situazione si presenta complessa e richiede attenzione alle evoluzioni delle trattative.

Calciomercato Juventus: l’interesse del Genoa per il portiere laziale e per Perin crea un domino di mercato che coinvolge i bianconeri. Il calciomercato invernale potrebbe regalare un valzer di portieri decisamente affascinante, con un  doppio intrigo  che lega indissolubilmente i destini di tre club storici: Lazio, Genoa e Juventus. Al centro della scena c’è  Christos Mandas, talentuoso estremo difensore biancoceleste che, pur avendo dimostrato grande affidabilità e reattività tra i pali quando chiamato in causa, è attualmente chiuso nella Capitale dalle gerarchie interne. Secondo le ultime notizie riportate da  Sky Sport, il  Genoa  ha mosso passi concreti per il greco, individuandolo come profilo ideale per blindare la propria porta nel girone di ritorno. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

