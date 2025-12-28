Calciomercato Juve indizio di Carnevali su Muharemovic e non solo | Ecco l’idea del Sassuolo a gennaio Parole nette!

Il calciomercato della Juventus si arricchisce di segnali provenienti dal Sassuolo, con Giovanni Carnevali che ha condiviso alcune indicazioni sulla strategia del club neroverde per il mercato di gennaio. In particolare, il dirigente ha espresso chiaramente le proprie intenzioni riguardo a Muharemovic e ad altri possibili acquisti, offrendo un quadro delle prossime mosse del Sassuolo. Ecco i dettagli delle parole di Carnevali e le implicazioni per la Juventus.

Calciomercato Juve, Giovanni Carnevali ha parlato così della posizione del Sassuolo in vista di gennaio. Le dichiarazioni dell'ad neroverde. A Sky prima di Bologna-Sassuolo, match della 17ª giornata di Serie A, l'ad neroverde Giovanni Carnevali ha parlato della posizione del club in vista di gennaio, lanciando questo indizio alle pretendenti per Tarik Muharemovic, obiettivo del calciomercato Juve. BILANCIO – «Il 2025 è stato un anno buono: siamo tornati in Serie A e ripartiti con quella che è stata sempre la nostra forza, cercando di fare delle buone gare e delle buone partite. Siamo in una buona fase, anche in una buona zona di classifica.

