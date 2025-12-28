Calciomercato Inter LIVE | Niente da fare per Belghali a gennaio LCalhanoglu torna in Turchia?

Inter News 24 Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Seguile in diretta con noi. Il calciomercato Inter non dorme mai. La politica del club tiene tutti in attività durante l’anno, al fine di individuare i profili giusti in caso di potenziamento dell’organico, pensando sempre in prospettiva. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore sportivo Piero Ausilio in condivisione con l’amministratore delegato Beppe Marotta e il tecnico della prima squadra Cristian Chivu. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Inter in tempo reale. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calciomercato Inter LIVE: Niente da fare per Belghali a gennaio. LCalhanoglu torna in Turchia? Leggi anche: Calciomercato Inter, tramonta definitivamente la pista Belghali per gennaio! Il motivo non ha a che fare con i soldi Leggi anche: Calciomercato Inter, Chivu chiede garanzie sulla fascia destra. Belghali l’indiziato numero uno per gennaio Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Serie A, Calciomercato Inter – Un difensore sicuro a gennaio: nomi e scenari; Immobile manda il Bologna in finale di Supercoppa italiana: l'Inter perde ai rigori. Decisivi gli errori di Bastoni, Barella e Bonny; Serie A, Calciomercato Inter – Norton-Cuffy quasi fatta: trattative live in corso; Supercoppa Italiana, Bologna-Inter: dove vederla, canale tv, diretta streaming, formazioni. Calciomercato 2025, tutte le trattative e scambi del 25 dicembre 2025 - Milan per Hugo Souza c'è l'ostacolo Ancelotti: i dubbi del portiere scelto da Tare Il Milan è interessato ad Hugo Souza, un portiere brasiliano del Corinthians, come possibile sostituto di Maignan, il ... sport.virgilio.it

Inter costretta a fare mercato: lo scambio con la Juve risolverebbe due problemi - Il Ds Ausilio ha detto che la rosa è completa, ma le possibili richieste di cessioni a gennaio di De Vrij e Frattesi potrebbero cambiare i piani nerazzurri Le cinque sconfitte nelle prime quattordici ... calciomercato.it

Inter, Berti e la stoccata a Inzaghi: "Finalmente abbiamo un allenatore che non aspetta il 60’ per fare un cambio" - L'avvio di stagione dell'Inter di Cristian Chivu è stato sorprendente, con il tecnico rumeno che ha subito creato un ambiente solido, nonostante la pesante eredità lasciata da Simone Inzaghi. calciomercato.com

#Calciomercato #maignan Milan-Inter: le clamorose voci sul futuro di Magic Mike - Rumor x.com

“Un allenatore non può mai venire a dire cosa manca, cosa serve, mancherebbe di rispetto ai propri giocatori”, così Cristian Chivu in conferenza stampa Cosa ne pensate delle parole dell'allenatore dell'Inter #Chivu #Calciomercato #Inter - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.