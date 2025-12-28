Calciomercato Inter colpo ufficiale di Marotta | c’è l’annuncio

L'Inter annuncia ufficialmente un nuovo acquisto in questa sessione di calciomercato. La società ha comunicato il trasferimento, rafforzando così la rosa a disposizione di mister Inzaghi. Questo intervento mira a migliorare le prestazioni e a preparare al meglio la squadra per le sfide future. Restano da seguire gli sviluppi sulle strategie di mercato e le altre operazioni in corso.

Inter News 24 Calciomercato Inter, arriva un colpo ufficiale in entrata del club meneghino. C'è anche l'annuncio del club. Vediamo di chi si tratta. Il settore giovanile nerazzurro continua a pescare talenti dal territorio lombardo per rinforzare la propria "cantera". Con una nota carica di orgoglio, l' Uesse Sarnico 1908, storico centro di formazione legato ai colori milanesi, ha annunciato il tesseramento ufficiale di Novak Ilic da parte della Beneamata. Il giovanissimo calciatore, un classe 2011 che ha già bruciato le tappe, si appresta a vestire una maglia prestigiosa sotto l'egida di un club che ha sempre messo lo scouting al centro del proprio progetto.

