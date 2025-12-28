Il calciomercato dell’Inter si concentra su un giovane talento nel reparto difensivo. Da settimane si susseguono contatti e valutazioni, con l’obiettivo di rafforzare la linea arretrata. La società segue con attenzione questa possibilità, valutando ogni dettaglio prima di eventuali mosse ufficiali. Restano da monitorare gli sviluppi di questa trattativa, che potrebbe rappresentare un investimento importante per il futuro della squadra.

Inter News 24 dell’esperto. L’attenzione della dirigenza dell’ Inter è focalizzata non solo sulle dinamiche immediate del campo, ma soprattutto sulla costruzione della retroguardia del futuro. Con la necessità di ringiovanire e rinnovare il pacchetto arretrato, gli uomini mercato di Viale della Liberazione stanno scandagliando con cura i campionati europei alla ricerca di profili giovani ma dal potenziale cristallino. Nelle ultime ore, come riferito dall’esperto di mercato Niccolò Ceccarini nel suo consueto editoriale per il portale TuttoMercatoWeb, un nome specifico ha scalato rapidamente le gerarchie nelle preferenze dei nerazzurri: si tratta di Branimir Mla?i?. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Calciomercato Inter, caccia al gioiello in difesa: «Occhi su un potenziale crack, contatti da settimane!». La rivelazione

Leggi anche: Calciomercato Inter LIVE: offerta per Nico Paz, occhi su Gila per la difesa

Leggi anche: Calciomercato Inter, spunta un nuovo nome per la difesa. Occhi puntati su un classe 2005

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Un gioiello del Monaco in vendita, l'Inter stacca il numerino. Ma ci sono pure Juve e Milan; Inter, il paradosso della capolista fragile: a destra è emergenza, caccia al nuovo Dumfries. Suggestione Palestra; Mercato Inter, caccia all’esterno: Chivu sogna Palestra ma l’Atalanta alza il muro! Il punto; Dilan Zarate, alla scoperta del gioiello dell'Inter Primavera: i nerazzurri hanno già il nuovo Calhanoglu?.

Al Bologna non è più intoccabile, l’Inter si fionda sul gioiello rossoblu - Lo scozzese non sta vivendo la sua miglior stagione con la maglia del Bologna e potrebbe salutare la squadra di Vincenzo Italiano alla ... calciomercato.it