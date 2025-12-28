Calcio Serie A risultati il Napoli è secondo
Dopo la diciassettesima giornata di Serie A, il Napoli si conferma al secondo posto in classifica, con una vittoria per 2-0 contro la Cremonese. I risultati delle altre partite hanno visto Fiorentina battere il Parma, il Lecce perdere in casa con il Como, e la Juventus vincere a Pisa. La stagione prosegue con diverse sfide in programma, mantenendo alta l’attenzione sulla corsa ai vertici del campionato italiano.
Roma, 28 dic. (askanews) – Questi i risultati del campionato di serie A dopo Cremonese-Napoli 0-2 Diciassettesima giornata: Parma-Fiorentina 1-0, Lecce-Como 0-3, Torino-Cagliari 1-2, Udinese-Lazio 1-1, Pisa-Juventus 0-2, Milan-Verona 3-0, Cremonese-Napoli 0-2, ore 18 Bologna-Sassuolo, ore 20.45 Atalanta-Inter, lunedì 29 dicembre ore 20.45 Roma-Genoa. Classifica: MIlan 35, Napoli 34, Inter 33, Juventus 32, Roma 30, Como 28, Bologna 25, Lazio 24, Atalanta, Udinese 22, Sassuolo, Cremonese, Torino 21, Cagliari 19, Parma, Lecce 17, Genoa 14, Verona 12, Pisa 11, Fiorentina 9 Diciottesima giornata: venerdì 2 gennaio ore 20. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
Leggi anche: Calcio, risultati serie A, Il Milan a +1 sul Napoli
Leggi anche: Calcio, risultati serie A, Oggi Milan e Napoli in campo
Serie A, Genoa-Atalanta 0-1. Fiorentina-Udinese 5-1: prima vittoria viola in campionato; Calendario e Risultati aggiornati LIVE | Serie A Enilive 2025/26; Serie A 25/26: risultati, classifica e marcatori della 16ª giornata; La classifica degli scontri diretti.
Calcio, Serie A risultati, il Napoli è secondo - (askanews) – Questi i risultati del campionato di serie A dopo Cremonese- msn.com
RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA/ Diretta gol live score: Conte torna secondo (28 dicembre 2025) - Risultati Serie A, classifica e diretta gol live score delle partite oggi, domenica 28 dicembre 2025, per la 17^ giornata di campionato in programma. ilsussidiario.net
Serie A, Milan-Verona 3-0 e Cremonese-Napoli 0-2. Alle 18 Bologna-Sassuolo. HIGHLIGHTS - Leggi su Sky TG24 l'articolo Serie A, Milan- tg24.sky.it
Doppio HOJLUND, CONTE stende SPALLETTI: Napoli-Juventus 2-1 | Serie A Enilive | DAZN Highlights
https://98zero.com/1594292-calcio-serie-b-il-palermo-batte-il-padova-ed-e-quarto-in-classifica facebook
Calcio, serie A: dalle 15 sul nostro sito gli aggiornamenti in diretta sulla sfida Lecce-Como. Tra i giallorossi al centro della difesa Tiago Gabriel e Siebert. A centrocampo Ramadani, Kaba e Maleh. In attacco Stulic con Sottil e Pierotti @TgrRai x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.