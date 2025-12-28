Calcio Serie A risultati il Napoli è secondo

Dopo la diciassettesima giornata di Serie A, il Napoli si conferma al secondo posto in classifica, con una vittoria per 2-0 contro la Cremonese. I risultati delle altre partite hanno visto Fiorentina battere il Parma, il Lecce perdere in casa con il Como, e la Juventus vincere a Pisa. La stagione prosegue con diverse sfide in programma, mantenendo alta l’attenzione sulla corsa ai vertici del campionato italiano.

Roma, 28 dic. (askanews) – Questi i risultati del campionato di serie A dopo Cremonese-Napoli 0-2 Diciassettesima giornata: Parma-Fiorentina 1-0, Lecce-Como 0-3, Torino-Cagliari 1-2, Udinese-Lazio 1-1, Pisa-Juventus 0-2, Milan-Verona 3-0, Cremonese-Napoli 0-2, ore 18 Bologna-Sassuolo, ore 20.45 Atalanta-Inter, lunedì 29 dicembre ore 20.45 Roma-Genoa. Classifica: MIlan 35, Napoli 34, Inter 33, Juventus 32, Roma 30, Como 28, Bologna 25, Lazio 24, Atalanta, Udinese 22, Sassuolo, Cremonese, Torino 21, Cagliari 19, Parma, Lecce 17, Genoa 14, Verona 12, Pisa 11, Fiorentina 9 Diciottesima giornata: venerdì 2 gennaio ore 20. 🔗 Leggi su Ildenaro.itImmagine generica

