Calcio Serie A risultati il Milan torna in testa

Dopo la diciassettesima giornata di Serie A, il Milan si è riportato in testa alla classifica, grazie alla vittoria per 3-0 contro il Verona. I risultati delle altre partite hanno visto vittorie e pareggi significativi, influenzando la posizione delle squadre in campionato. Di seguito, i principali esiti della giornata e le prossime sfide in programma.

Roma, 28 dic. (askanews) – Questi i risultati del campionato di serie A dopo Milan-Verona 3-0 Diciassettesima giornata: Parma-Fiorentina 1-0, Lecce-Como 0-3, Torino-Cagliari 1-2, Udinese-Lazio 1-1, Pisa-Juventus 0-2, Milan-Verona 3-0, ore 15 Cremonese-Napoli, ore 18 Bologna-Sassuolo, ore 20.45 Atalanta-Inter, lunedì 29 dicembre ore 20.45 Roma-Genoa. Classifica: MIlan 35, Inter 33, Juventus 32, Napoli 31, Roma 30, Como 28, Bologna 25, Lazio 24, Atalanta, Udinese 22, Sassuolo, Cremonese, Torino 21, Cagliari 19, Parma, Lecce 17, Genoa 14, Verona 12, Pisa 11, Fiorentina 9 Diciottesima giornata: venerdì 2 gennaio ore 20. 🔗 Leggi su Ildenaro.it Leggi anche: Calcio, risultati serie A: Milan può balzare in testa Leggi anche: Calcio, risultati serie A: Milan in testa alla classifica La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Serie A, Genoa-Atalanta 0-1. Fiorentina-Udinese 5-1: prima vittoria viola in campionato; La classifica degli scontri diretti; Serie A 25/26: risultati, classifica e marcatori della 16ª giornata; Serie A, Juventus-Roma 1-0 dopo i primi 45’: rete di Conceição al 44’ Lazio-Cremonese 0-0: biancocelesti fermati in casa dai grigiorossi Segui la cronaca testuale su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2025/12/calcio-serie-a-giornata-16-risultati-crona. Risultati Serie A, Classifica/ Diretta gol live score: Hojlund ne fa due! (28 dicembre 2025) - Risultati Serie A, classifica e diretta gol live score delle partite oggi, domenica 28 dicembre 2025, per la 17^ giornata di campionato in programma. ilsussidiario.net

Serie A, il Milan batte il Verona 3-0. Ora Cremonese-Napoli - I rossoneri piegano i veneti con il solito Pulisic e la doppietta di Nkunku. tg24.sky.it

Milan-Verona 3-0, gol e highlights. Rete di Pulisic e doppietta di Nkunku - A distanza di 365 giorni, il Milan è primo (aspettando l'Inter) dopo il 3- sport.sky.it

Calcio, serie A: dalle 15 sul nostro sito gli aggiornamenti in diretta sulla sfida Lecce-Como. Tra i giallorossi al centro della difesa Tiago Gabriel e Siebert. A centrocampo Ramadani, Kaba e Maleh. In attacco Stulic con Sottil e Pierotti @TgrRai x.com

