Calcio Serie A Cremonese-Napoli | probabili formazioni e dove vederla in tv
La partita tra Cremonese e Napoli, valida per la 17ª giornata di Serie A, si svolge oggi, 28 dicembre 2025. In questa occasione, vengono presentate le probabili formazioni e le modalità per seguire l’incontro in tv. Per restare aggiornati su tutte le novità del calcio italiano, puoi inoltre abbonarti a DayItalianews.
Il Napoli di Antonio Conte torna in campo oggi, 28 dicembre 2025, per affrontare la 17ª giornata di Serie A. Dopo la vittoria in Supercoppa, la squadra partenopea cerca conferme e punti preziosi per restare vicina alla vetta della classifica. La trasferta a Cremona si presenta impegnativa: la Cremonese, neopromossa, ha sorpreso tutti finora, totalizzando 21 punti e occupando l' 12ª posizione grazie a un rendimento più che positivo in questa prima parte di stagione. Probabili formazioni. Cremonese (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Barbieri, Payero, Bondo, Vandeputte, Pezzella; Bonazzoli, Vardy Napoli (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus; Politano, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Neres, Elmas; Hojlund
