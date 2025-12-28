Calcio Serie A | Bologna-Sassuolo 1-1

Nel match di Serie A tra Bologna e Sassuolo, termina con un pareggio 1-1. Il Sassuolo dimostra buona solidità, riprendendo il risultato dopo un avvio incerto di Lucumì. Pinamonti tenta di segnare, ma Ravaglia si oppone efficacemente. La partita si conferma equilibrata, con entrambe le squadre che cercano di ottenere i punti necessari per migliorare la propria posizione in classifica.

19.59 Un buon Sassuolo riprende il Bologna. Incertezza di Lucumì, Pinamonti si avventa ma Ravaglia ci arriva. Dallinga quasi a colpo sicuro, sulla linea respingono Candè e Idzes. Volpato a giro, palo accarezzato.A inizio ripresa (47') Fabbian avvia e chiude il contropiede che porta avanti i felsinei.Il Sassuolo sembra alle corde, ma l'errore in uscita di Ravaglia su corner agevola il gol di testa di Muharemovic (63'). La gara si infiamma: occasioni per Thorsvedt e Pobega. Ravaglia respinge Laurientè,bene anche Muric su Immobile. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Bologna-Sassuolo 1-1: cronaca diretta live e risultato finale | Serie A - Sassuolo di Domenica 28 dicembre 2025: formazioni ufficiali e cronaca con tabellino. calciomagazine.net