Calcio Serie A | Bologna-Sassuolo 1-1
Nel match di Serie A tra Bologna e Sassuolo, termina con un pareggio 1-1. Il Sassuolo dimostra buona solidità, riprendendo il risultato dopo un avvio incerto di Lucumì. Pinamonti tenta di segnare, ma Ravaglia si oppone efficacemente. La partita si conferma equilibrata, con entrambe le squadre che cercano di ottenere i punti necessari per migliorare la propria posizione in classifica.
19.59 Un buon Sassuolo riprende il Bologna. Incertezza di Lucumì, Pinamonti si avventa ma Ravaglia ci arriva. Dallinga quasi a colpo sicuro, sulla linea respingono Candè e Idzes. Volpato a giro, palo accarezzato.A inizio ripresa (47') Fabbian avvia e chiude il contropiede che porta avanti i felsinei.Il Sassuolo sembra alle corde, ma l'errore in uscita di Ravaglia su corner agevola il gol di testa di Muharemovic (63'). La gara si infiamma: occasioni per Thorsvedt e Pobega. Ravaglia respinge Laurientè,bene anche Muric su Immobile. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
Leggi anche: Diretta Gol Serie A LIVE, Bologna Sassuolo 1-1, pareggia il Sassuolo con Muharemovic!
Leggi anche: Calcio, Serie A: Atalanta-Sassuolo 0-3
BOLOGNA-SASSUOLO: info sulla prevendita per il Settore Ospiti; Bologna-Sassuolo: probabili formazioni e statistiche; Serie A: Bologna-Sassuolo in campo domenica alle 18 DIRETTA Probabili formazioni; Verso Bologna-Sassuolo, Italiano: “Loro forti e in grande fiducia, servirà una prova di livello”.
Bologna-Sassuolo 1-1: cronaca diretta live e risultato finale | Serie A - Sassuolo di Domenica 28 dicembre 2025: formazioni ufficiali e cronaca con tabellino. calciomagazine.net
Il Sassuolo frena il Bologna: Muharemovic risponde a Fabbian - Non si va oltre la parità al Dall'Ara: tante occasioni nel finale per le squadre di Italiano e Grosso, ma nessuno riesce a segnare il gol vittoria ... corrieredellosport.it
Bologna Sassuolo 1-1: video, gol e highlights - Dopo un salvataggio sulla linea di Idzes su tiro di Dallinga nel primo tempo, match sbloccato a inizio ripresa: su cross dalla destra di Zorte ... sport.sky.it
Bologna - Sassuolo 1-1 • Gli Highlights • Serie A 2025-26
Serie A, Bologna-Sassuolo 1-1: Muharemovic risponde a Fabbian, Felsinei dietro al Como Stadio Dall’Ara Approfondisci qui https://www.rainews.it/maratona/2025/12/calcio-serie-a-giornata-17-risultati-cronaca-aggiornamenti-diretta-highlights-sintesi-int facebook
Calcio, serie A: dalle 15 sul nostro sito gli aggiornamenti in diretta sulla sfida Lecce-Como. Tra i giallorossi al centro della difesa Tiago Gabriel e Siebert. A centrocampo Ramadani, Kaba e Maleh. In attacco Stulic con Sottil e Pierotti @TgrRai x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.