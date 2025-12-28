Calcio Serie A | Atalanta-Inter 0-1

L'Inter si impone 1-0 sull'Atalanta a Bergamo, conquistando la vittoria che le consente di chiudere il 2025 in testa alla classifica di Serie A. Nel primo tempo, i padroni di casa hanno mantenuto il possesso, ma sono stati superati nel punteggio dagli ospiti, che hanno saputo capitalizzare le occasioni. La partita ha confermato la solidità dell'Inter, ora al vertice del campionato.

22.40 L'Inter vince a Bergamo e chiude al comando della classifica il 2025. Ospiti padroni del campo nel 1° tempo. Troppo tenere, però, le conclusioni di Thuram e Lautaro in ottima posizione. Atalanta più presente nella ripresa, ma anche disattenta.Luis Henrique lanciato a rete, Carnesecchi si oppone, palla a Barella che sciupa. Clamoroso errore di Djimsiti che regala a Esposito (entrato da qualche secondo), imbucata per Lautaro che non sbaglia (65'). Nel finale Samardzic manca incredibilmente il pari offerto da De Ketelaere. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it Leggi anche: Diretta Gol Serie A LIVE, c’è Atalanta Inter 0-0: calcio d’inizio a breve Leggi anche: Diretta gol Serie A LIVE, Inter Como finisce 4-0. Ora Verona Atalanta 0-0: a breve il calcio d’inzio! La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Atalanta-Inter, stasera in diretta tv: canale, orario e dove vedere l'altro big match di serie A; Atalanta-Inter: probabili formazioni e statistiche; Atalanta-Inter: Sky, Dazn o NOW? Dove vederla in streaming e in tv; Atalanta-Inter si vedrà gratis in tv: come vedere la Serie A su Dazn. Serie A: Atalanta-Inter 0-1, gol di Lautaro Martinez - Errore di Djimsiti che involontariamente serve Esposito, l'attaccante vede l'arrivo di Lautaro Martinez che controlla e di esterno batte ... ansa.it

Atalanta-Inter 0-1: video, gol e highlights - 0 sul campo dell'Atalanta ed è di nuovo davanti a tutti in classifica. sport.sky.it

Atalanta-Inter, diretta: risultato in tempo reale e formazioni, Chivu nella trappola Bergamo - Gli uomini di Palladino contendono ai nerazzurri la 17ª giornata di campionato. tuttosport.com

SCANDALO IN SERIE A! Atalanta Inter 0-1, DJIMSITI E SAMARDZIC IMBARAZZANTI

CALCIO: DURA LETTERA LAZIO A LEGA SERIE A, 'TROPPI ERRORI ARBITRALI, PRONTI A TUTELARCI IN TUTTE LE SEDI' (2) Testo (Adnkronos) - "Per queste ragioni, la S.S. Lazio rivolge formale e urgente richiesta di intervento alla Lega Calcio Serie A, af x.com

Serie A, Bologna-Sassuolo 0-0 alla fine del primo tempo Stadio Dall’Ara Segui tutti gli aggiornamenti in tempo reale qui https://www.rainews.it/maratona/2025/12/calcio-serie-a-giornata-17-risultati-cronaca-aggiornamenti-diretta-highlights-sintesi-inter-ro - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.