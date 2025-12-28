Calcio Serie A | Atalanta-Inter 0-1

L'Inter si impone 1-0 sull'Atalanta a Bergamo, conquistando la vittoria che le consente di chiudere il 2025 in testa alla classifica di Serie A. Nel primo tempo, i padroni di casa hanno mantenuto il possesso, ma sono stati superati nel punteggio dagli ospiti, che hanno saputo capitalizzare le occasioni. La partita ha confermato la solidità dell'Inter, ora al vertice del campionato.

22.40 L'Inter vince a Bergamo e chiude al comando della classifica il 2025. Ospiti padroni del campo nel 1° tempo. Troppo tenere, però, le conclusioni di Thuram e Lautaro in ottima posizione. Atalanta più presente nella ripresa, ma anche disattenta.Luis Henrique lanciato a rete, Carnesecchi si oppone, palla a Barella che sciupa. Clamoroso errore di Djimsiti che regala a Esposito (entrato da qualche secondo), imbucata per Lautaro che non sbaglia (65'). Nel finale Samardzic manca incredibilmente il pari offerto da De Ketelaere. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.itImmagine generica

