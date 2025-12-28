Calcio Napoli vince anche in campionato | 2-0 a Cremona

Il Calcio Napoli conquista una vittoria in trasferta a Cremona, battendo 2-0 grazie a una doppietta di Hojlund. Con questo risultato, i partenopei rafforzano la loro posizione in campionato, mostrando determinazione e solidità. La squadra continua il suo percorso con fiducia, in attesa delle prossime sfide, e mantiene vivo l’obiettivo di una stagione di successo.

Doppietta di Hojlund per una vittoria meritatissima. In attesa dell'Inter il Calcio Napoli riprende la sua corsa in campionato con una determinazione che, se conervata, potrà essere importantissima. Non cambia Conte e si affida ai vincitori della Supercoppa ed il Calcio Napoli non lo delude. Dai primi minuti di gioco appare chiara non solo la

