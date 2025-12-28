Calcio Milan-Verona 3-0 rete di Pulisic e doppietta di Nkunku

Il Milan ha ottenuto una vittoria per 3-0 contro il Verona, con reti di Pulisic e Nkunku, quest'ultimo autore di una doppietta. La squadra di Allegri torna a sorridere dopo le recenti prestazioni e si posiziona temporaneamente in testa alla classifica, in attesa degli incontri di Atalanta e Inter. Un risultato importante nel percorso del campionato, che mantiene aperti gli scenari di lotta per le prime posizioni.

Roma, 28 dic. (askanews) – Dopo il pareggio col Sassuolo e la sconfitta in Supercoppa, la squadra di Allegri ritrova la vittoria con un super Nkunku e si prende provvisoriamente la vetta in attesa di Atalanta-Inter. Primo tempo difficile per il Milan: Loftus-Cheek ci prova dalla distanza, Nkunku non arriva sull'assist di Rabiot. Prima dell'intervallo segna Pulisic dagli sviluppi di corner. A inizio ripresa Nkunku si sblocca in campionato con una doppietta: rigore e tap-in in cinque minuti

