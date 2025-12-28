Calcio Gasperini | Dovbyk out si parla troppo di mercato
Gasperini ha confermato l’assenza di Dovbyk, sottolineando che si parla troppo di mercato. La Roma si prepara a affrontare il Genoa di De Rossi nel posticipo della 17ª giornata di Serie A, dopo la sconfitta contro la Juventus. La sfida si terrà domani sera allo Stadio Olimpico, in un momento di attenta preparazione per entrambe le squadre.
Roma, 28 dic. (askanews) – La Roma, reduce dalla sconfitta contro la Juventus, si prepara a tornare in campo nel posticipo della 17ª giornata di Serie A contro il Genoa di Daniele De Rossi, domani sera allo Stadio Olimpico. Alla vigilia della sfida cruciale per la rincorsa al quarto posto, il tecnico Gian Piero Gasperini ha presentato il match nella conferenza stampa tenuta oggi alle 13:30 al Centro Sportivo “Fulvio Bernardini” di Trigoria. Gasperini ha spiegato come sia andata la settimana di lavoro e fatto il punto sugli infortuni: “Abbiamo potuto lavorare, pur con qualche situazione influenzale che circola in questo momento. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
