Calcio Cremonese-Napoli 0-2 doppietta di Hojlund

Il Napoli conquista una vittoria importante in trasferta a Cremona, battendo la Cremonese 2-0 grazie a una doppietta di Rasmus Hojlund. La partita rappresenta un passo avanti per i partenopei, che interrompono un periodo di risultati meno positivi in trasferta. La squadra dimostra solidità e determinazione, consolidando la propria posizione in classifica.

Roma, 28 dic. (askanews) – Il Napoli sfata il tabù trasferte e vince 2-0 a Cremona con una doppietta di Rasmus Hojlund. Una doppietta dell’ex Manchester United vale i tre punti per Conte, contro una Cremonese che resta comunque in partita fino alla fine. Conte torna a vincere in campionato dopo il k.o. di Udine, Nicola si ferma di nuovo contro una big in casa. La Cremonese gioca con grande aggressività, ma è il Napoli che prova a fare la partita, uscendo da dietro e andando in verticale da Hojlund appena possibile. Ed è proprio il centravanti danese, senza dubbio tra i migliori in campo, a trovare il gol del vantaggio dopo appena dodici minuti di partita. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

